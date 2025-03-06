ВОЙНА В Украине На Запорожской АЭС безопасность находится на очень низком уровне и постоянно деградирует

2025-03-06 08:26

Временно находящаяся под российской оккупацией запорожская атомная электростанция находится в состоянии постоянной деградации своих систем безопасности. Генеральный директор ЗАЭС Руслан Кариков заявил, что станция функционирует в условиях обесточивания и нарушений ядерного законодательства, что значительно повышает риск безопасности объекта, сообщает Укринформ.

"Пока безопасность ЗАЭС находится на очень низком уровне и постоянно деградирует. Периодическое обесточивание собственных потребностей, эксплуатация систем оборудования в непроектных режимах, некачественное проведение техобслуживания и ремонта оборудования, постоянное нарушение требований ядерного законодательства, недостаточная квалификация и нехватка персонала, милитаризация - это то, как Росатом "эксплуатирует" ЗАЭС", - объяснил Кариков.

Персонал станции до последнего исполнял обязанности по обеспечению ядерной и радиационной безопасности. В настоящее время большинство работников ЗАЭС находится на подконтрольной Украине территории. Они работают на всех площадках украинских АЭС.

ЗАЭС находится под российской оккупацией с марта 2022 года. В сентябре станция полностью перестала производить электроэнергию. На территории ядерного объекта находятся российские военные и военная техника. Из-за обстрелов неоднократно повреждались линии внешнего питания ЗАЭС.

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На Запорожской АЭС безопасность находится на очень низком уровне и постоянно деградирует 2025-03-06 08:26