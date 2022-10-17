ВОЙНА В Украине Теракты с дронами-камикадзе могут распространиться. Резников заявил об опасности для всех стран

2022-10-17 17:00

 

Террористические атаки, которые выполняют с помощью дронов-камикадзе, могут распространиться и представлять прямую опасность для всех государств.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

По данным украинской разведки, еще неделю назад страна-агрессор имела около 300 дронов-камиказде. При этом общий контракт Ирана с Россией на 2400 беспилотников.

"Если не будет жесткого совместного ответа, практика террористических атак с помощью дронов, способных преодолевать сотни километров, может распространиться и будет представлять прямую опасность всем странам свободного мира", - отметил Резников.

Украина ожидает более активного привлечения к противодействию такому типу угроз даже тех государств, которые до сих пор уклонялись от четкой поддержки нашей страны.

Напомним, ранее Резников заявил, что РФ и Иран объединяются, чтобы сеять террор.

Кроме того, бывший начальник пресс-службы Генштаба ВСУ полковник Владислав Селезнев объяснил, в чем сложность сбить иранский дрон и какая система ПВО поможет.

subscriber subscriber

Еще по теме

Илон Маск заявил, что роССия пытается "убить" Starlink в Украине

2022-10-16 11:00

Резников заявил, что Испания отправила Украине 4 ЗРК Hawk: об этом говорилось на "Рамштайне-6"

2022-10-15 12:00

Будет решающая битва: ВСУ могут освободить Херсон от оккупантов уже на следующей неделе – Financial Times

2022-10-15 11:00

В НАТО уже воспринимают Украину как восточный щит для всей Европы, - Резников

2022-10-13 18:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Температура упадет до -20 и ниже: зимой в Украине ожидается

2022-10-17 22:00

В рф военный самолет упал на жилые дома: он мог бомбить Украину

2022-10-17 21:00

видео В Керчи замечена колонна военной техники рф - соцсети

2022-10-17 20:00

Отключение новых роССийских банков от SWIFT должно стать частью 9-го пакета санкций ЕС, - Кулеба

2022-10-17 19:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Температура упадет до -20 и ниже: зимой в Украине ожидается 2022-10-17 22:00
В рф военный самолет упал на жилые дома: он мог бомбить Украину 2022-10-17 21:00
видео В Керчи замечена колонна военной техники рф - соцсети 2022-10-17 20:00
Отключение новых роССийских банков от SWIFT должно стать частью 9-го пакета санкций ЕС, - Кулеба 2022-10-17 19:30