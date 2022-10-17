Террористические атаки, которые выполняют с помощью дронов-камикадзе, могут распространиться и представлять прямую опасность для всех государств.
Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
По данным украинской разведки, еще неделю назад страна-агрессор имела около 300 дронов-камиказде. При этом общий контракт Ирана с Россией на 2400 беспилотников.
"Если не будет жесткого совместного ответа, практика террористических атак с помощью дронов, способных преодолевать сотни километров, может распространиться и будет представлять прямую опасность всем странам свободного мира", - отметил Резников.
Украина ожидает более активного привлечения к противодействию такому типу угроз даже тех государств, которые до сих пор уклонялись от четкой поддержки нашей страны.
Напомним, ранее Резников заявил, что РФ и Иран объединяются, чтобы сеять террор.
Кроме того, бывший начальник пресс-службы Генштаба ВСУ полковник Владислав Селезнев объяснил, в чем сложность сбить иранский дрон и какая система ПВО поможет.