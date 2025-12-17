Політика Європарламент прискорив розгляд пропозиції про "репараційний кредит" для України

2025-12-17 11:35

Депутати Європейського парламенту вирішили застосувати прискорену процедуру для розгляду пропозиції про "репараційний кредит" для України. Про це повідомляє прес-служба Європарламенту.

"Парламент шляхом голосування підняттям рук підтримав запит на прискорення законодавчого процесу за проектом закону про надання кредиту Україні", - мовиться в повідомленні.

Гроші від "репараційного кредиту" планують спрямувати на підтримку фінансових потреб України та її державного бюджету, зокрема й військові спроможності, а також оборонною промисловістю країни та її інтеграцією в європейську оборонно-промислову базу.

Після рішення про прискорення процедури депутати Європарламенту ухвалять свою позицію щодо "репараційного кредиту" перед початком переговорів з урядами держав-членів на наступній пленарній сесії, яка пройде з 19 по 22 січня 2026 року.

У Європарламенті звернули увагу, що рішення про "репараційний кредит" має бути схвалено лідерами країн-членів ЄС на саміті, який відбудеться 18-19 грудня.