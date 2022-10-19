ВОЙНА В Украине Армия рф уже не имеет шансов на поле боя, - Владимир Зеленский раскрыл мотивы российских террористов

2022-10-19 14:31

Рашастану придется думать о мире, после того, как их "возможности для террора будут обезврежены". Об этом заявил в своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что для того, чтобы "гарантированно защитить наше небо и свести к нулю возможности российских террористов", Украине необходимо значительно больше современных систем ПВО и ракет для таких систем.

По его словам, враг "не имеет шансов на поле боя". Это является причиной террора со стороны правящего режима рф - он пытается, таким образом, перекрыть свои военные поражения.

"Когда роССийские возможности для террора будут обезврежены нашими совместными с партнерами усилиями, оркам не останется ничего другого, как думать о мире", - подчеркнул президент.

 

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