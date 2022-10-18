ВОЙНА В Украине фото В беларуси заметили три сверхзвуковых МиГ-31, которые могут нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал"

2022-10-18 17:30

В Беларусь прилетели по меньшей мере три российских самолета МиГ-31К. Эти сверхзвуковые истребители-перехватчики, которые могут быть носителями "Кинжалов", сели на аэродроме в Мачулищах.

Самолеты были замечены над Минском 16 октября. Тогда они летали в небе без подвеса (то есть пустыми, без ракет). Об этом сообщил Telegram-канал "Беларускі Гаюн".

Мониторинговая группа подтвердила, что эти российские самолеты находятся на территории РБ. Речь идет именно о модифицированных МиГ-31К, а не стандартных МиГ-31.

Отличительная черта этих истребителей в том, что они могут нести на себе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал", а запускать их способны на расстоянии в 2 000 километров. Также у них больший запас топлива и есть специальная аппаратура связи.

По данным расследователей, в Беларусь прибыли истребители с такими регистрационными номерами: RF-92462, RF-92339, RF-92333.

"Беларускі Гаюн" обратил внимание на то, что в тот же день (16 октября) в Мачулищах сели военно-транспортных самолеты Ил-76 ВКС РФ (RF-86902, RF-76722, RF-76724). Не исключено, что они перевезли из России "Кинжалы" для МиГ-31К.

"Таким образом, есть основания полагать, что истребители МиГ-31К ВКС РФ в ближайшее время могут начать обстрел Украины с территории Беларуси при помощи гиперзвуковых аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал", – подытожили авторы Telegram-канала.