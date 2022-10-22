ВОЙНА В Украине рф нанесла массированный удар: Луцк, Ривне и Хмельницкий обесточены после атаки

2022-10-22 11:30

Утром в субботу, 22 октября, по всей Украине была объявлена воздушная тревога. В нескольких областях раздались взрывы.

Николаевская и Одесская области

Как сообщил председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, с юга был запуск вражеских ракет.

"Мимо нас. Вероятно, на западную и центральную части [страны]", – написал он.

Местные СМИ сообщали о звуках взрывов в Одесской области. После 10:30 Глава ОВА Максим Марченко проинформировал, что враг нанес два ракетных удара по объекту энергетической инфраструктуры в области.

"Вследствие этого в нескольких населенных пунктах Одесского района нет света. Сейчас коммунальные службы и ГСЧС занимаются ликвидацией последствий ударов", – добавил он.

Как пишет "Суспільне Одеса" со ссылкой на Одесскую райгосадминистрацию, в результате ракетных ударов трое раненых.

Волынь

"Суспільне Луцьк" сообщало о серии взрывов в городе, после атаки в некоторых районах Луцка отсутствует электроснабжение. Извещали также, что в городе Ковель на Волыни слышали взрывы. В городе, как и в Луцке, отсутствует электроснабжение и вода.

Городской голова Луцка Игорь Полищук около 9:40 подтвердил, что есть прилеты в объект энергетики.

"Отсутствует электроэнергия в части города. Сделайте запасы воды. На месте работают спасатели. Детали позже", - отметил он.

Все котельные Луцка из-за обесточивания временно прекратили работу. В результате обстрела один человек получил ожоги.

Ривне

"Суспільне Рівне" сообщало, что в области прогремели взрывы, горожане оповещали о перебоях со светом и водой.

В 9:40 председатель Ровенской ОВА Виталий Коваль сообщил, что есть попадания.

"Подчеркиваю, не выставляйте в сеть видео и фото. Ждите официальной информации. И оставайтесь в укрытиях!",- подчеркнул он.

По словам Коваля, из-за отсутствия электроснабжения в городе не работают радиостанции.

Киевщина

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что в Киевской области работает ПВО.

"Находитесь в укрытиях. ... Помните о запрете на фото- и видеофиксацию работы противовоздушной обороны, вражеских объектов и их падения. Берегите себя и сохраняйте спокойствие!", – отметил он.

Около 10:20 мэр Киева Виталий Кличко проинформировал, что несколько ракет, летевших на столицу, сбили в области силы ПВО.

Хмельницкая область

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий проинформировал, что в Хмельницкой области слышны взрывы. Хмельницкий городской совет сообщил, что город без света.

"Просим по возможности сделать запасы воды, ведь через час она также исчезнет", - говорится в сообщении.

Около 9:30, через пол часа после первого сообщения о взрывах, Гамалий сообщил, что враг продолжает ракетный обстрел области. После 10 утра глава ОВА сообщил, что есть попадания по Хмельницкой области.

Сумщина

Громко и на Сумщине. Председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что это работают спасатели – происходит плановое уничтожение найденных боеприпасов.

Черновицкая область

Глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк сообщил, что во время воздушной тревоги над Днестровским районом самолет ВСУ сбил ракету, она упала в озеро.

"Повреждений объектов и домов граждан не имеет. Продолжается воздушная тревога, оставайтесь в укрытиях!",- добавил он.

Львовская область

В соцсетях сообщали о взрывах во Львовской области. Председатель ОВА Максим Козицкий подтвердил, что в области работала ПВО.

Черкасская область

Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что Уманский и часть Звенигородского районов без света. Это аварийное отключение, вызванное враждебными атаками на энергообъекты соседней Кировоградщины.

Кировоградская область

Около 10:40 стало известно, что оккупанты нанесли ракетные удары по энергетическим объектам на Кировоградщине – в Кропивницком и Голованевском районах.

Глава ОВА Андрей Райкович призвал бизнес и жителей области существенно сократить потребление электроэнергии.

"Обращаю ваше внимание, что возможны перебои с поставкой электроэнергии. Выключите из розеток все лишние приборы! В области уже есть отключения", - добавил он.

Реакция на обстрелы

На массированные обстрелы Украины уже отреагировали в офисе президента.

"Очередные ракетные обстрелы от террористов, которые воюют с гражданской инфраструктурой и людьми. Ничего, выдержим. Мечта россиян о проблемах в тылу и прекращении освобождения территорий Украины - инфантильна. Мы становимся только злее, каждый день. А это значит, что будем давать еще более сильный ответ", - написал глава ОПУ Андрей Ермак.

Обстрелы россиян 22 октября: что стоит знать

Как сообщает Генштаб, в течение суток противник нанес 5 ракетных и 19 авиационных ударов, совершил более 94 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вражеским ударам подверглись районы около 20 населенных пунктов. Это, в частности, Харьков, Купянск; Бахмут, Отрадовка, Марьинка, Зеленополье Донецкой области; Запорожье, а также Нововоскресенское на Херсонщине. Оккупанты обстреляли из РСЗО и тяжелой артиллерии и Никопольский район Днепропетровщины. Около 1000 семей без света.

Также за прошедшие сутки оккупанты атаковали украинских воинов в трех областях.