ВОЙНА В Украине Кличко рассказал, планируют ли в Киеве празднование Нового года и Рождества

2022-11-07 22:00

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, планируют ли в Киеве устраивать празднование Нового года и Рождества.

Об этом он сообщил в эфире единственного телемарафона.

Так, по словам Кличко, массовых гуляний, как обычно, точно не будет, однако елку, возможно, установят.

"Во-первых, мы отталкиваемся от безопасности. И этот вопрос ключевой… Новый год и Рождество отменять никто не будет… Я убежден, что каждый сможет отпраздновать в своей семье… Но таких массовых празднований 100% не будет. Что касается новогодней елки, то мы сейчас рассматриваем этот вопрос, отталкиваясь, в первую очередь, от безопасности", - рассказал глава столицы.

При этом Кличко подчеркнул, что детали городские власти смогут озвучить уже ближе к новогодним праздникам.

"Но могу сказать, что и новогоднюю елку рассматриваем… Атмосфера нового года должна быть… Поэтому мы сейчас рассматриваем в ограниченном формате празднования Нового года и рождественских праздников, но не хотим их отменять…", - добавил мэр столицы.