ВОЙНА В Украине роССия хочет "короткого перемирия": Зеленский рассказал о намерениях кремля и чем они грозят

2022-11-19 14:00

Россия сейчас ищет возможности добиться "короткого перемирия". Враг хочет восстановить силы, поэтому таким путем завершить эту войну не удастся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на онлайн-выступление президента Владимира Зеленского к участникам Международного форума безопасности в Галифаксе.

"Именно по себе прекращение войны не гарантирует мира. Россия сейчас стремится к короткому перемирию, передышке для восстановления силы. Некоторые могут назвать это концом войны, но такая передышка лишь усугубит ситуацию", - заявил Зеленский.

Глава государства отверг любые мнения об уступках украинской территории или суверенитете в обмен на "мир".

"Аморальные компромиссы приведут к новому кровопролитию. Настоящий длительный и откровенный мир может стать результатом только полного уничтожения российской агрессии", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее в Офисе президента объясняли, что переговоры с Россией невыгодны как Украине, так и Европе поскольку временное перемирие будет означать следующий этап войны через некоторое время.