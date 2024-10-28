Мир Politico: В ЕС отмежевались от поездки Орбана в Грузию

2024-10-28 19:15

В ЕС, комментируя намерения венгерского премьера Виктора Орбана поехать в Грузию, заявили, что этот визит следует расценивать как его личную инициативу.

Об этом в комментарии Politco рассказал неназванный европейский дипломат, сообщает "Европейская правда".

По словам собеседника издания, поездку венгерского премьера в Грузию следует понимать только как "очередную сольную попытку Орбана, который путешествует в национальном качестве и, будучи председателем Совета, явно не выступает от имени Европейского Союза перед внешним миром".

Он добавил, что если бы в ходе поездки Орбан говорил бы, что представляет ЕС, "это было бы самозванством и наглой ложью".

Представитель венгерского правительства Золтан Ковач написал в X (Twitter), что официальный визит был организован по просьбе Грузии.

Орбана будут сопровождать министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, министр экономики Мартон Надь и министр финансов Михали Варга.

Накануне стало известно, что Орбан планирует поездку в Грузию после выборов, на которых и проевропейская оппозиция, и партия власти заявили о своей победе.

Международные наблюдатели обратили внимание на давление и запугивание избирателей.

Оппозиционные партии не признают результаты выборов, заявляя, что их "украла" "Грузинская мечта". Оппозиционеры призвали к протестам.