Спорт Грузия – Украина: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги наций

2024-11-14 20:04

Поединок состоится 16 ноября в грузинском Батуми.

В субботу, 16 ноября, сборная Украины сыграет против команды Грузии в матче 5-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25.

Поединок состоится в грузинском Батуми на стадионе "Батуми-Арена". Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Где смотреть матч Грузия – Украина

Матч Грузия – Украина можно посмотреть на местных телеканалах Суспильного, кроме OTT-сервисов.

Также поединок покажет канал MEGOGO Спорт, который доступен в цифровом эфире Т2 и кабельных сетях. В Интернете матч будет эксклюзивно транслировать медиасервис MEGOGO.

Текстовая онлайн-трансляция матча Грузия – Украина будет доступна на нашем сайте.

Прогнозы букмекеров на матч Грузия – Украина

Незначительным фаворитом грядущего поединка букмекеры считают грузинскую сборную. На победу команды Вилли Саньоля можно поставить с коэффициентом 2,63. Ничья – 3,25. Выигрыш подопечных Сергея Реброва – 2,84.

Украина в Лиге наций-2024/25: результаты и турнирное положение

Сборная Украины в Лиге наций-2024/25 уже провела четыре матча. Команда Реброва проиграла Албании (1:2), уступила Чехии (2:3), обыграла Грузию (1:0) и сыграла вничью против Чехии (1:1).

После четвертого тура Лиги наций сборная Украины занимает последнее место в группе B1, имея в своем активе 4 очка. Лидирует с 7 баллами Чехия. На второй и третьей позициях соответственно расположились Грузия и Албания, которые имеют в своем активе по 6 пунктов.

Перед заключительными поединками группового этапа против Грузии (16 ноября) и Албании (19 ноября) сборная Украины сохраняет шансы на повышение в классе.

Согласно новому формату Лиги наций, участник группового турнира в Дивизионе В, где соревнуется сборная Украины, если займет: