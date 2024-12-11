Политика Макрон в беседе с лидером Грузии осудил запугивание оппозиции и террор гражданского общества

2024-12-11 16:41

Президент Франции Эмманюэль Макрон в беседе с почетным главой партии Грузинская мечта Бидзиной Иванишвили выразил свою позицию по поводу событий в стране. Об этом говорится в сообщении Елисейского дворца в среду, 11 декабря.

В частности, Макрон осудил запугивание оппозиции и представителей гражданского общества и действия правоохранителей в отношении мирных участников протестов и журналистов. Он заявил о необходимости освободить всех задержанных и призвал уважать свободу выражения мнений и свободу собрания.

Кроме того, глава Франции выразил сожаление по поводу того, что Грузия свернула с европейского пути и повторил, что на отношения ЕС и Грузии обязательно будет влиять то, что сделали или будут делать дальше грузинские власти.

Резюмируя, Макрон призвал к "инклюзивному диалогу со всеми политическими группами и представителями гражданского общества, с уважением к европейским и демократическим устремлениям грузинского народа", добавили в сообщении.

subscriber subscriber

Еще по теме

Байден и Макрон объявят о перемирии между Израилем и "Хезболлой", - Reuters

2024-11-26 20:04

Макрон отреагировал на разрешение Байдена наносить удары вглубь роССии

2024-11-19 22:15

Евросоюз приостанавливает финансовую помощь Грузии

2024-11-19 08:25

Макрон заявил, что путин не хочет мира и не готов к переговорам

2024-11-18 18:26

Еще новости в разделе "Политика"

Макрон в беседе с лидером Грузии осудил запугивание оппозиции и террор гражданского общества

2024-12-11 16:41

Дональд Трамп предложил сделать Мексику и Канаду новыми штатами США

2024-12-11 09:35

В Намибии избрана первая женщина президент

2024-12-10 15:33

Израиль укрепляет ПВО Кипра

2024-12-10 12:27
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Макрон в беседе с лидером Грузии осудил запугивание оппозиции и террор гражданского общества 2024-12-11 16:41
Дональд Трамп предложил сделать Мексику и Канаду новыми штатами США 2024-12-11 09:35
В Намибии избрана первая женщина президент 2024-12-10 15:33
Израиль укрепляет ПВО Кипра 2024-12-10 12:27