Политика Макрон в беседе с лидером Грузии осудил запугивание оппозиции и террор гражданского общества

2024-12-11 16:41

Президент Франции Эмманюэль Макрон в беседе с почетным главой партии Грузинская мечта Бидзиной Иванишвили выразил свою позицию по поводу событий в стране. Об этом говорится в сообщении Елисейского дворца в среду, 11 декабря.



В частности, Макрон осудил запугивание оппозиции и представителей гражданского общества и действия правоохранителей в отношении мирных участников протестов и журналистов. Он заявил о необходимости освободить всех задержанных и призвал уважать свободу выражения мнений и свободу собрания.



Кроме того, глава Франции выразил сожаление по поводу того, что Грузия свернула с европейского пути и повторил, что на отношения ЕС и Грузии обязательно будет влиять то, что сделали или будут делать дальше грузинские власти.



Резюмируя, Макрон призвал к "инклюзивному диалогу со всеми политическими группами и представителями гражданского общества, с уважением к европейским и демократическим устремлениям грузинского народа", добавили в сообщении.