ВОЙНА В Украине В ISW озвучили преимущества освобождения Кинбурнской косы

2022-11-22 16:00

 

ВСУ после взятия контроля над косой смогут ослабить удары противника по побережью, считают западные аналитики.

Освобождение Кинбурнской косы, за которую ВСУ ведут бои, позволит Украине контролировать выходы в ряд портов. Кроме того, это увеличит военно-морскую активность и позволит потенциально провести переправу на левый берег Днепра. Об этом сказано в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что Кинбурнская коса находится в 4 км через пролив от Очакова. Взятие ее под контроль позволит контролировать и вход в Днепр, Южный Буг, а также порты Николаева и Херсона.

Российские захватчики использовали косу для ракетных и артиллерийских ударов по Очакову, южной части Николаевской области и подконтрольных Украине районов у Черного моря.

В ISW считают, что контроль над Кинбурнской косой позволил бы ВСУ ослабить российские удары по побережью. Помимо это, военно-морскую активность Украины в таком случае можно увеличить, а также провести операции по переправе на левый берег под значительно меньшим огнем артиллерии, чем при переправе через Днепр.

Эксперты также обращают внимание на то, что коса находится вне 25-км зоны действия 152-мм артиллерии армии РФ на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Отметим, что по состоянию на 15 ноября ВСУ не подтвердили информацию о взятии Кинбурнской Косы и Олешек на левом берегу Херсона. Однако накануне в соцсетях появились сообщения о якобы освобождении Олешек и Кинбурнской косы.

Руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким ранее сообщил, что Кинбурнская коса - единственная не освобожденная от оккупантов территория области.

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