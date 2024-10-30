ВОЙНА В Украине В Канаде озвучили позицию по войне в Украине

2024-10-30 21:37

Министр финансов Канады Христя Фриланд заявила о том, что Россия должна возместить ущерб, который понесла Украина в результате российской захватнической войны.

Об этом она сказала, комментируя консенсус государств "Группы семи" относительно процедуры предоставления Украине 50 миллиардов долларов ссуды из замороженных российских активов.

"Твердой позицией Канады всегда было то, что агрессор должен заплатить за вызванные им разрушения. Демократии и их жители или мужественные украинцы не могут быть единственными ответственными за финансовое бремя путинской захватнической войны", - сказала Фриланд.

Она назвала консенсусное решение "Группы семи" "историческим", поскольку оно "гарантирует использование замороженных средств Центрального банка РФ для поддержки украинцев".