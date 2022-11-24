ВОЙНА В Украине фото Зеленский сообщил о подготовке более четырех тысяч «Пунктов несокрушимости» по всей стране

2022-11-24 16:00

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке более четырех тысяч «Пунктов несокрушимости» по всей стране на случай новых российских массированных обстрелов и серьезных проблем с энергоснабжением.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на вечернее обращение Президента к украинскому народу.

Детали

По словам украинского Президента, подготовлено уже более четырех тысяч таких пунктов, в планах развертывания большего количества.

Цитата

"Развертываем по всей стране и наш новый проект поддержки людей – «Пункты несокрушимости». По итогам этого дня подготовлено уже более 4 тысяч таких пунктов. Запланировано еще больше", — рассказал Зеленский.

Такие пункты будут действовать, если снова состоятся массированные российские удары и если будет понимание, что за часы поставки электричества не возобновить — там все базовые услуги доступны: электричество, мобильная связь и интернет, тепло, вода, аптечка, которые будут предоставляться бесплатно и круглосуточно.

Пункты будут работать обязательно при всех областных и районных администрациях, также при школах, зданиях ГСЧС и т.д.

Размещение и дополнительную информацию можно найти на сайте «Пункты несокрушимости».

На сайте и во всех «Пунктах несокрушимости» можно будет узнать, где работают ближайшие АЗС, банковское отделение, аптека, магазин.

Напомним

В недавно деоккупированном Херсоне с 18 ноября заработали мобильные пункты обогрева, получившие название "Пункты несокрушимости".