ВОЙНА В Украине фото Зеленский сообщил о подготовке более четырех тысяч «Пунктов несокрушимости» по всей стране

2022-11-24 16:00

 

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке более четырех тысяч «Пунктов несокрушимости» по всей стране на случай новых российских массированных обстрелов и серьезных проблем с энергоснабжением.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на вечернее обращение Президента к украинскому народу.

Детали

По словам украинского Президента, подготовлено уже более четырех тысяч таких пунктов, в планах развертывания большего количества.

Цитата

"Развертываем по всей стране и наш новый проект поддержки людей – «Пункты несокрушимости». По итогам этого дня подготовлено уже более 4 тысяч таких пунктов. Запланировано еще больше", — рассказал Зеленский.

Такие пункты будут действовать, если снова состоятся массированные российские удары и если будет понимание, что за часы поставки электричества не возобновить — там все базовые услуги доступны: электричество, мобильная связь и интернет, тепло, вода, аптечка, которые будут предоставляться бесплатно и круглосуточно.

Пункты будут работать обязательно при всех областных и районных администрациях, также при школах, зданиях ГСЧС и т.д.

Размещение и дополнительную информацию можно найти на сайте «Пункты несокрушимости».

На сайте и во всех «Пунктах несокрушимости» можно будет узнать, где работают ближайшие АЗС, банковское отделение, аптека, магазин.

Напомним

В недавно деоккупированном Херсоне с 18 ноября заработали мобильные пункты обогрева, получившие название "Пункты несокрушимости".

subscriber subscriber

Еще по теме

видео Украина отмечает День достоинства и свободы - обращение Президента Владимира Зеленского

2022-11-21 10:26

роССия хочет "короткого перемирия": Зеленский рассказал о намерениях кремля и чем они грозят

2022-11-19 14:00

Байден попросил более 37 млрд долларов на помощь Украине

2022-11-17 18:30

видео Зеленский о системах NASAMS: Из 10 пусков - 10 попаданий

2022-11-16 19:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

"Если роССия развалится, наше место будет под ее обломками" — Лукашенко

2022-11-24 20:00

Что будет с тарифами на свет: украинцам рассказали, чего ожидать

2022-11-24 19:30

Заправки в Украине готовятся к полному блекауту: как будут работать и что случится с ценами

2022-11-24 19:00

Залужный: От бессилия роССияне воюют с больницами, мирным населением и младенцами

2022-11-24 18:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

"Если роССия развалится, наше место будет под ее обломками" — Лукашенко 2022-11-24 20:00
Что будет с тарифами на свет: украинцам рассказали, чего ожидать 2022-11-24 19:30
Заправки в Украине готовятся к полному блекауту: как будут работать и что случится с ценами 2022-11-24 19:00
Залужный: От бессилия роССияне воюют с больницами, мирным населением и младенцами 2022-11-24 18:30