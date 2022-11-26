ВОЙНА В Украине фото Бойцы теробороны с крупнокалиберного пулемета сбили роССийскую ракету С-300 на Одесщине, - ОК "Південь"

2022-11-26 21:00

 

Одну из российских ракет С-300 во время вчерашнего массированного обстрела Украины сбили с крупнокалиберного пулемета два стрелка Сил териториальной обороны ВСУ.

Об этом сообщает Оперативное командование "Південь".

23 ноября стрелки-зенитчики роты огневой поддержки 185-го отдельного батальона 122-й бригада теробороны ВСУ в Одесской области заметили в небе российскую ракету и открыли огонь из крупнокалиберного пулемета ДШКМ.

Огонь был точным - подбитая ракета упала. Позже нашли корпус ракеты, прошитый пулями из ДШКМ.

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