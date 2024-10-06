ВОЙНА В Украине Воздушные силы сбили 56 дронов и две ракеты

2024-10-06 10:30



В общей сложности радиотехнические войска обнаружили и сопровождали более 90 средств воздушного нападения противника.

В ночь на 6 октября 2024 года войска РФ атаковали Украину ударными БПЛА и ракетами разных типов. Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.



В общей сложности радиотехнические войска обнаружили и сопровождали более 90 средств воздушного нападения противника.

Радиотехнические войска обнаружили и сопровождали более 90 средств воздушного нападения противника:

две баллистические ракеты Искандер-М;

одну крылатую ракету Искандер-К;

одну управляемую авиационную ракету Х-59/69;

87 БПЛА типа "Shahed" (районы пусков: Орел, Приморско-Ахтарск, Курск – РФ).

"В результате противовоздушного боя сбиты две ракеты и 56 вражеских ударных БПЛА типа "Shahed" в Николаевской, Одесской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Запорожской, Житомирской и Харьковской областях", - отметили военные.

25 беспилотников БПЛА были локационно потеряны в разных регионах Украины, предположительно в результате активного противодействия РЭБ. Информация уточняется.

Еще четыре беспилотника находятся в воздушном пространстве Украины, боевая работа продолжается.

Напомним, ночью в воскресенье вражеские дроны атаковали Киев. Воздушная тревога в столице объявлялась трижды и продолжалась более пяти часов.

Также ПВО работала в Одессе. В результате воздушного нападения в городе возникли пожары и пострадал мужчина.