Воздушные силы сбили 56 дронов и две ракеты

В общей сложности радиотехнические войска обнаружили и сопровождали более 90 средств воздушного нападения противника.
В ночь на 6 октября 2024 года войска РФ атаковали Украину ударными БПЛА и ракетами разных типов. Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.
В общей сложности радиотехнические войска обнаружили и сопровождали более 90 средств воздушного нападения противника.
Радиотехнические войска обнаружили и сопровождали более 90 средств воздушного нападения противника:
"В результате противовоздушного боя сбиты две ракеты и 56 вражеских ударных БПЛА типа "Shahed" в Николаевской, Одесской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Запорожской, Житомирской и Харьковской областях", - отметили военные.
25 беспилотников БПЛА были локационно потеряны в разных регионах Украины, предположительно в результате активного противодействия РЭБ. Информация уточняется.
Еще четыре беспилотника находятся в воздушном пространстве Украины, боевая работа продолжается.
Напомним, ночью в воскресенье вражеские дроны атаковали Киев. Воздушная тревога в столице объявлялась трижды и продолжалась более пяти часов.
Также ПВО работала в Одессе. В результате воздушного нападения в городе возникли пожары и пострадал мужчина.