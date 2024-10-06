ВОЙНА В Украине Воздушные силы сбили 56 дронов и две ракеты

2024-10-06 10:30


В общей сложности радиотехнические войска обнаружили и сопровождали более 90 средств воздушного нападения противника.

В ночь на 6 октября 2024 года войска РФ атаковали Украину ударными БПЛА и ракетами разных типов. Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

В общей сложности радиотехнические войска обнаружили и сопровождали более 90 средств воздушного нападения противника.

Радиотехнические войска обнаружили и сопровождали более 90 средств воздушного нападения противника:

  • две баллистические ракеты Искандер-М;
  • одну крылатую ракету Искандер-К;
  • одну управляемую авиационную ракету Х-59/69;
  • 87 БПЛА типа "Shahed" (районы пусков: Орел, Приморско-Ахтарск, Курск – РФ).

"В результате противовоздушного боя сбиты две ракеты и 56 вражеских ударных БПЛА типа "Shahed" в Николаевской, Одесской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Запорожской, Житомирской и Харьковской областях", - отметили военные.

25 беспилотников БПЛА были локационно потеряны в разных регионах Украины, предположительно в результате активного противодействия РЭБ. Информация уточняется.

Еще четыре беспилотника находятся в воздушном пространстве Украины, боевая работа продолжается.

Напомним, ночью в воскресенье вражеские дроны атаковали Киев. Воздушная тревога в столице объявлялась трижды и продолжалась более пяти часов.

Также ПВО работала в Одессе. В результате воздушного нападения в городе возникли пожары и пострадал мужчина.

subscriber subscriber

Еще по теме

Эсминцы США помогали сбивать летевшие на Израиль ракеты Ирана – СМИ

2024-10-02 17:37

В США обеспокоены, что роССия может предоставить сверхзвуковые ракеты хуситам

2024-10-01 20:04

В США создали уникальное оружие, способное перехватывать гиперзвуковые ракеты всех типов

2024-09-27 21:36

В ISW оценили неудачный запуск ракеты Сармат в рф

2024-09-23 17:37

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Воздушные силы сбили 56 дронов и две ракеты

2024-10-06 10:30

Украина может начать новое контрнаступление в 2025 году, - The Times

2024-10-06 08:30

Мужчины, не обновившие данные в ТЦК, теперь не смогут получить бронирование

2024-10-05 12:30

В Украине ввели новые правила продажи автомобилей: что нужно знать водителям

2024-10-05 10:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Воздушные силы сбили 56 дронов и две ракеты 2024-10-06 10:30
Украина может начать новое контрнаступление в 2025 году, - The Times 2024-10-06 08:30
Мужчины, не обновившие данные в ТЦК, теперь не смогут получить бронирование 2024-10-05 12:30
В Украине ввели новые правила продажи автомобилей: что нужно знать водителям 2024-10-05 10:30