ВОЙНА В Украине За время войны Нацполиция Украины нашла почти 30 тысяч пропавших без вести

2022-12-01 11:34

Нацполиция Украины с начала полномасштабной войны нашла почти 30 тысяч человек, которые считались пропавшими без вести. Об этом сообщила представитель Министерства внутренних дел Алена Матвеева, передает пресс-служба МВД.

"С 24 февраля, с начала полномасштабного вторжения РФ, было около 48 тысяч сообщений о пропавших без вести. Всего в настоящее время было найдено почти 30 тысяч человек по этим заявлениям. Однако, стоит отметить, что это заявления, которые были поданы в Нацполицию, поскольку родные человека могли обращаться и в другие правоохранительные органы", - сказано в сообщении.

Правоохранители отмечают, что пропавших без вести больше всего в тех регионах, где идут активные боевые действия - Донецкая и Луганская области.

В Нацполиции также напомнили, что заявления о пропавших без вести можно подать в телефонном режиме, по почте и в отделениях полиции.

"Подавать заявление могут не только родственники, это могут быть друзья, коллеги, знакомые. Обязательно нужно указать дату и место исчезновения, хотя бы примерно анкетные данные, дату и год рождения, особые приметы, номера телефонов, паспортные данные, а также контакты лиц, которые могут знать куда могло исчезнуть лицо", - резюмировала представитель МВД Украины.

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