ВОЙНА В Украине фото Люксембург передав Україні надсучасні безпілотники Primoco One 150 - в чому їхня унікальність

2022-12-01 12:28

Люксембург передав Україні шість БПЛА Primoco One 150 – міністерство оборони Люксембургу

Вбудована система автопілотування забезпечує повністю автоматизований зліт, посадку та автономне виконання плану польоту.

Ці безпілотники Люксембург закупив у рамках військової допомоги українським Збройним Силам після вторгнення в країну російських військ.

Модель БПЛА “One 150” компанії Primoco UAV має максимальну злітну масу 150 кг, час польоту – до 15 годин, дальність від наземної станції – до 200 км, а загальний діапазон безпілотника сягає до 2000 км.

Унікальна особливість “One 150” – корисне навантаження 30 кг і можливість роботи на великій висоті (до 3300 м над рівнем моря).