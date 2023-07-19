ВОЙНА В Украине Нидерланды, Бельгия и Люксембург передают Украине бронемашины M113

2023-07-19 20:04

 

Украина получит партию отремонтированных бронированных машин M113 от Нидерландов, Бельгии и Люксембурга. Об этом сообщила госпожа министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

Цитата

«В ближайшее время мы доставим в Украину отремонтированную технику М113. Эта бронированная гусеничная машина, в частности помогает безопасно перевозить военнослужащих. Таким образом мы поддерживаем пехоту на месте. Нидерланды тесно работают с Бельгией и Люксембургом над этим», — написала Оллонгрен.

Дополнение

Отметим, что M113 – американский гусеничный бронетранспортёр, первая серийная военная машина с алюминиевым корпусом. Долгое время был основным бронетранспортером армии США, стоит на вооружении армий многих стран мира, в том числе и Украины.

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Нидерланды, Бельгия и Люксембург передают Украине бронемашины M113 2023-07-19 20:04