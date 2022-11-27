ВОЙНА В Украине Не боятся непогоды: Люксембург передал Украине современные беспилотники Primoco One 150

2022-11-27 12:00

Люксембург поставил в Украину беспилотники Primoco One 150 чешского производства.

Об этом министерство обороны Люксембурга сообщило в ответ на письмо издания Army Recognition.

В ведомстве говорят, что Люксембург передал Украине шесть беспилотных летательных аппаратов Primoco One 150.

Люксембург закупил эти БПЛА в рамках военной помощи ВСУ после вторжения в страну российских войск.

Известно, что БПЛА One 150 компании Primoco UAV имеет максимальную взлетную массу 150 кг, время полета – до 15 часов, дальность от наземной станции – до 200 км, а общий диапазон беспилотника достигает до 2000 км.

Уникальная особенность One 150 – полезная нагрузка 30 кг и возможность работы на большой высоте (до 3300 м над уровнем моря). При этом аппарат может выполнять взлет и посадку в любое время суток даже при неблагоприятных погодных условиях.