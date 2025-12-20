ВІЙНА В Україні Крихітний Люксембург передав Україні ще 10 млн євро на підтримку і відновлення енергетики

2025-12-20 11:35

Люксембург передав Україні 10 млн євро у Фонд підтримки енергетики України. Таким чином, це вже третій фінансовий внесок країни на підтримку відновлення української енергетичної інфраструктури. Про це повідомило Міненерго в Telegram.

"Підтримка з боку Люксембургу є важливим внеском у посилення стійкості української енергосистеми в умовах постійних ворожих обстрілів. Ця допомога дає змогу оперативно відновлювати пошкоджені об’єкти", - зазначив заступник міністра енергетики Роман Андарак.

У 2024 році Люксембург перевів на рахунок 2 млн євро, а в червні 2025 року – ще 10 млн євро. Залучені кошти, зокрема, були спрямовані на відновлення енергооб’єктів у Харківській області, що постраждали внаслідок російських атак.

Міненерго нині спільно з секретаріатом Енергетичного співтовариства працює над залученням додаткових ресурсів для фінансування погоджених у 2025 році потреб енергетичних компаній. Донори поінформували про плани перерахувати до фонду ще 350 млн євро.

"Міністерство енергетики України висловлює вдячність уряду Люксембургу за послідовну підтримку та солідарність з Україною у протистоянні енергетичному терору з боку рф", - додали у Міненерго.

Нагадаємо, з площею 2586 км² це одна з найменших суверенних держав Європи. Станом на 2019 рік, у Люксембурзі проживало трохи більше 600 тис осіб, що робить його однією з найменш населених країн Європи. Іноземці становлять майже половину населення Люксембургу.