ВОЙНА В Украине фото В Мариуполе роССияне приступили к разрушению еще почти 1000 домов: как сейчас выглядит город

2022-11-29 21:00

Мариуполь на грани тотального уничтожения: российские оккупанты сносят разрушенные ими дома, оставляя сотни тысяч мариупольцев без жилья.

Об этом сообщили на официальной странице Мариупольского городского совета.

Во время осады города российское оккупационно-террористическое войско стерло с карты Мариуполя 1356 многоэтажек. Теперь враг планирует разрушить еще 914 домов.

В результате преступных террористических действий россиян сотни тысяч жителей Мариуполя теперь без родного дома, они были вынуждены покидать город. Многие погибли под завалами собственных домов.

"Теперь город выглядит как настоящее кладбище. Но им оказалось этого мало. В планах новые уничтожения. Один за другим они (российские оккупанты - ред.) демонтируют разрушенные ими дома, отобрав тем самым более 50 тысяч квартир", - добавили в городском совете Мариуполя.

Российские оккупанты обещали "восстановление" и новое жилье, но вместо этого они разрушают то, что осталось. Единственные, кто получит жилье, – это коллаборанты.

"Обычные жители продолжают выживать, на своем опыте узнавая все преимущества "русского мира", замерзая в том, что осталось от родных стен" , - написали на официальной странице.