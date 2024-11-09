Жизнь С нового года учителя будут получать ежемесячную доплату в 1000 гривен

2024-11-09 14:30

 

С 1 января 2025 года правительство вводит ежемесячную "учительскую доплату" к заработной плате учителей.

Правительство приняло решение о введении ежемесячной "учительской доплаты" к заработной плате педагогов в размере 1000 гривен. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram в пятницу, 8 ноября.

"Сегодня во исполнение поручения президента Украины принимаем важное решение в поддержку наших педагогов. С 1 января 2025 года вводим ежемесячную "учительскую доплату" к заработной плате учителей в размере 1000 гривен "на руки", - отметил он.

Шмыгаль уточнил, что с 1 сентября 2025 года эта выплата будет увеличена до 2000 гривен "на руки" каждому учителю.

Напомним, ранее Кабинет Министров изменил порядок зачисления стажа педагогам, работающим за границей.

По словам главы МОН Оксена Лесового, в Украине существует большой дефицит учителей, и решить эту проблему можно путем интеграции педагогов из числа ВПЛ.

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