ВОЙНА В Украине Украинцам посоветовали, как сохранить технику из-за скачков электроэнергии

2022-11-29 22:00

В Украине при возобновлении подачи тока участились случаи скачков напряжения. В результате даже если техника мгновенно не выходит из строя, она портится гораздо быстрее.

Как рассказал инженер-электрик Виталий Чех, самая сложная ситуация – в старом жилом фонде ("хрущевках"): часто щитков внутри квартир нет, а в щитках в подъездах – "полный беспорядок". Контакты не затянуты, подключение происходит беспорядочно и непосредственно.

"В подъездах внутри щитков часто полный беспредел творится. Нужно вызвать любого электрика, отключать дом от сети и подключать реле напряжения", – рассказывает Чех. Такое реле обойдется всего в 800-1500 грн (в зависимости от производителя), но при этом может защитить технику на десятки тысяч гривен.

Если щиток снутри квартиры, то реле можно установить персонально (как и стабилизатор напряжения). Принцип работы реле позволяет при резком падении или росте напряжения отключать подачу тока в стабилизацию. Техника не получает "вредного" тока.

Что следует делать:

Выключайте все электроприборы из сети. При отключении электроэнергии это обязательно, поскольку после подачи тока могут быть перепады напряжения. Но и в случае, если у вас не отключался ток, следует все приборы отключать от сети. Дело в том, что даже в режиме ожидания они используют электроэнергию.

Включать электроприборы поочередно. Если у вас не было электроэнергии, а после ее включения вы одновременно начали использовать и телевизор, компьютер и стиральную машину, это создает большой скачок напряжения. Поэтому лучше всего ожидать включения света с включенным освещением в комнате, в которой вы находитесь. Только через полчаса можно постепенно и поочередно использовать электроприборы, которые вам нужны.

Какими приборами не стоит пользоваться

К моменту стабилизации ситуации в энергосистеме следует отказаться от использования стиральной машины, микроволновки, электрического духового шкафа и лифта (при отсутствии острой необходимости). Особенно важно соблюдать это правило в ближайшие несколько дней.

Как рассказал ведущий эксперт энергетических программ "Центра Разумкова" Максим Белявский. "Хотел бы обратить внимание тех граждан, которым включили электроснабжение: стоит удержаться в ближайшие несколько дней от включения части бытовых приборов, таких как стиральная машина, микроволновые и духовые печи. Важно максимально ограничить использование бытовых приборов именно сейчас, в этот период, потому что энергосистема сейчас балансируется", – пояснил эксперт.

Также эксперт посоветовал не пользоваться лифтами (они потребляют большое количество тока). Если же использование лифта требует и нет физической возможности самостоятельно подняться на нужный этаж, в лифте следует разместить аптечку, питьевую воду.