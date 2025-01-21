Жизнь В Укрэнерго заявили, что потребление электроэнергии выросло из-за облачной погоды и призвали экономить

2025-01-21 14:45

Потребление электроэнергии в Украине выросло из-за облачной погоды. Об этом сообщило Укрэнерго во вторник, 21 января.

"Потребление электроэнергии возросло. Сегодня, 21 января, его уровень, по состоянию на 9:00, был на 3,3% выше, чем в это же время в предыдущий день - в понедельник. Причина - облачная погода в большинстве регионов и снижение эффективности работы бытовых СЭС", - говорится в сообщении.

Указано, что вчера суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 4,4% ниже, чем максимум предыдущего рабочего дня - в пятницу, 17 января. Причина такого отличия - более высокая температура воздуха в большинстве областей.

Энергетики призвали граждан экономить электроэнергию в пиковые часы с 9:00 до 11:00 и с 16:00 до 19:00. В настоящее время желательно не включать одновременно несколько мощных электроприборов.

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