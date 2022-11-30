ВОЙНА В Украине Аферисты и мошенники в охранных фирмах Киева и области

2022-11-30 09:00

Все чаще киевляне сталкиваются с мошенниками в сфере предоставления охранных услуг и наша редакция, в связи с этим провела небольшое журналистское расследование на основании показаний и материалов, которые любезно нам предоставили пострадавшие.

Как оказалось, в Киеве давно начал работать некий Иван Шахов родом с села Бугаевка Луганской области, который владеет компанией ТОВ "Комплексная безопасность столицы и жилья", и ТОВ «Морган охрана», с сайтом morgan.org.ua , обслуживают массу различных объектов, например «ЖК Француский бульвар 2» и прочие.

На первый взгляд ничего необычного, фирма предоставляет охранные услуги, крепкие ребята приезжают заключать договора, сначала все без каких-либо проблем, но потом выясняется, что «охранники» на объектах занимаются сбором информации про зажиточных людей и передают данные не только в СБУ, а также продают всем желающим.

К пострадавшему бизнесмену «особе А», который на свою голову нанял данную «охранную фирму» себе на объект, через несколько месяцев «работы» пришел Иван Шахов с записью с камер видео наблюдения, которые сама фирма и поставила, с зафиксированным на видео фактом травмы на объекте одного из сотрудников и потребовал двадцать тысяч долларов, чтоб сохранить инцидент в «тайне», уничтожить запись.

Обращаться в правоохранительные органы по статье «вымогательство» бизнесмену «особа А» было крайне не с руки, ведь Иван Шахов, договорившись с получившим травму сотрудником начал угрожать судом за «несоблюдение техники безопасности» и связями в СБУ, обещая много проблем. Бизнесмену пришлось заплатить, но договор с «охранной фирмой» Шахова расторгнуть так и не получилось.

Позже выяснилось, что Иван Шахов в свою «охранную фирму» набирает крайне антисоциальных личностей, над которыми можно издеваться и под различными предлогами, например пьянство, просто не выплачивать зарплату. Таким образом Шахов получает дополнительную прибыль, зставляя людей работать за копейки. Вот например очередное видео, где Иван Шахов унижает и избивает своего-же охранника: https://www.youtube.com/watch?v=Bq7xcp90Puo

Унижение своих сотрудников может доходить даже до «раздеваний» молодых парней, под различными угрозами. Подобные издевательства обычно подручные Шахова снимают на видео, для последующего шантажа своих же охранников, чтоб человек вынужден был соглашаться работать за половину зарплаты несколько месяцев, чтоб видео не попало в интернет.

https://youtube.com/shorts/iNUgCb7ynpI?feature=share

Для прикрытия своего «бизнеса» и получения дополнительного дохода с СБУ, за полный «слив» видео с объектов, которые охраняет фирма "Комплексная безопасность столицы и жилья" и «Морган охрана», Иван Шахов взял себе в «партнеры» Олега Вовк.

Поддержание лояльных отношений с СБУ, путем предоставления видео и прочей информации про объекты, которые охраняют его фирмы, Ивану Шахову по всей видимости необходимы для прикрытия уголовных дел по «шантажу и мошенничеству», ведь с Олегом Вовком на практике уже откатали еще одну практически рейдерскую схему.

Олег Вовк:

Пострадавший «Особа С» сообщил нашей редакции, что после заключения договора на охрану жилищного комплекса, через месяц в ультимативной форме Иван Шахов потребовал от главы ОСББ дополнительные помещения под «нужды своей охранной фирмы», площадью в 180 кв.м под офис, после отказа бесплатно предоставить имеющееся помещение, главе ОСББ последовали угрозы и запугивания.

Обращение в полицию результатов не дали, так как юристы охранной компании «Морган охрана» просто затягивают процесс расторжения договора в суде. Таким образом, Иван Шахов путем такой схемы использует помещением ОСББ, как свой офис уже более восьми месяцев, ни копейки не заплатив.

Попытки выселить банду «Морган охрана» результата не имели, полиция не реагирует по причине «судебного разбирательства», а на возмущение жильцов сразу приезжают несколько десятков охранников «фирмы», выкидывая членов правления ОСББ из их помещения.

Шахов Иван:

Тяга к криминалу у Ивана Шахова не была случайной, ведь он уже ранее судимый, по ст. 146, ч. 2 (Незаконное лишение свободы или похищение человека). Тогда, по предварительному сговору организованной группой Иван Шахов также захватил жилое помещение и удерживал там потерапевшего.

Несколько лет отсидев, Шахов Иван «доработал» схему рейдерского использования чужого жилища, и теперь по такой схеме согласно данным потерпевшего «Особа С» он сдает в аренду более четырех помещений в тех жилищных комплексах, которые охраняют его фирмы.

Для понимания, как в судах Иван Шахов затягивает судебные процессы с ОСББ в которых предоставляет «охранные услуги», обратите внимание на «схему собственности» этого матерого афериста:

С учетом того, что потерпевших по Киеву явно больше, всем желающим предлагаем обратится на контакт «инициативной группы», которая сформировалась для привлечения этой банды к ответственности: (контакт телеграмм или номер тел)

Если вы стали жертвами мошенников, то пишите на этот мейл Arzamas2988@gmail.com