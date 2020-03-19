Политика документ Зараженный коронавирусом нардеп Шахов опроверг заявление Зеленского

2020-03-19 11:14 135

Нардеп Сергей Шахов, который заболел коронавирусом, опроверг заявление президента Владимира Зеленского о том, что вместо него в Верховной Раде на внеочередном заседании кнопкодавили коллеги. Об этом он написал в Facebook.

"В ответ на ваше видеообращение сообщаю Вам, что 17 марта я не был присутствующим и зарегистрированным на внеочередном заседании Верховной Рады из-за плохого самочувствия, которое впоследствии оказалось симптомами коронавируса. Ни я, ни, тем более, мои коллеги вместо меня не голосовали", - отметил Шахов.

Он добавил, что проверить эту информацию можно на сайте парламента. Нардеп показал скриншот с сайта Рады, согласно которому, он не регистрировался на заседании 17 марта.

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