Коронавирус Еще один депутат Верховной Рады заразился коронавирусом - тест позитивный

2020-03-23 14:35 42
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Нардеп от Слуги народа Руслан Горбенко сдал три теста на коронавирус, один из которых оказался положительным. 

"Я действительно в Александровский больницы, сдал два теста один результат отрицательный, другой - положительный. Сегодня сдал третий. Ждем результатов, их еще нет", - написал Горбенко в Facebook.

По его словам, 18 марта у него поднялась температура, а на следующий день начался кашель, потом стало легче, а в субботу нардеп отправился в больницу и сделал рентген и у него выявили левостороннее воспаление легких.

"С нардепом Шаховым не общался (в больнице не пересекаемся), с нардепом с ОПЗЖ, о котором тоже пишут СМИ, тоже. За рубежом последние месяцы не был. Вообще был на самоизоляции. В комитетах не был. На заседании во вторник был, но в маске. Переживаю за семью", - написал нардеп.

Напомним, место Горбенко в парламенте находится рядом с нардепами Максимом Ткаченко, Сергеем Ионушасом, Александром Корниенко и Давидом Арахамией.

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