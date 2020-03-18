Коронавирус Реакция нардепов на заражение Шахова - кто уходит на самоизоляцию

2020-03-18 19:30 342



Первыми о решении уйти на добровольный карантин сообщили депутаты от партии "Голос"

После информации о заражении коронавирусом народного депутата группы "Доверие" Сергея Шахова, контактировавшие с ним коллеги начали отправляться в самоизоляцию. О решении уйти на добровольный карантин в среду, 18 марта сообщили депутаты фракции "Голос".

"Голос" самоизолируется

Так, в пресс-службе партии отметили, что члены политсилы выполняют все требования Минздрава и аппарата Верховной Рады – с этой недели они начинают работать удаленно.

"Депутаты, которые на прошлой неделе контактировали с Сергеем Шаховым, перейдут на самоизоляцию и будут придерживаться всех правил. О любых изменениях состояния здоровья будут уведомлять семейного врача", - говорится в сообщении.

Также в "Голосе" уточнили, что депутаты придерживаются мероприятий, предусмотренных карантином: они минимизировали социальные контакты и появляются на публичных мероприятиях лишь в неотложных случаях.

Кто еще в опасности?

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук обратилась к членам комитета ВР о вопросам экологической политики и природопользования с рекомендацией самоизолироваться. Соответствующий пост она опубликовала в Facebook в среду, 18 марта.

Как известно, заразившийся Шахов контактировал с членами комитета по возвращению из-за границы.

"Всем членам комитета, а также тем, кто непосредственно контактировал с Шаховым, рекомендована самоизоляция на 14 дней. Сейчас список контактов уточняется", - написала она.

Кравчук отметила, что лицам, которые напрямую с Шаховым не контактировали, можно не самоизолироваться: "Тест на коронавирус без симптомов заболевания (высокая температура, сухой кашель, ломота) проходить не нужно".

Всем депутатам срочно провериться

В то же время, народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский выразил противоположное Кравчук мнение, и в своем Telegram-канале заявил о необходимости пройти тест на коронавирус всем депутатам ВР.

"Считаю необходимым, чтобы все депутаты Рады централизовано прошли тестирование на коронавирус", - написал он.

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