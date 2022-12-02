КАРТА На 19 станціях столичного метро облаштовані точки з USB-зарядками для мобільних
2022-12-02 15:37
На 19 станціях столичного метрополітену облаштовані точки з USB-зарядками, де доступна можливість підзарядити мобільні телефони та інші гаджети.
Знаходяться USB-зарядки на платформах станцій, зокрема:
Червоної лінії:
- «Академмістечко»
- «Житомирська»
- «Нивки»
- «Берестейська»
Синьої лінії:
- «Теремки»
- «Іподром»
- «Виставковий центр»
- «Васильківська»
- «Голосіївська»
- «Деміївська»
- «Тараса Шевченка»
- «Почайна»
- «Мінська»
- «Героїв Дніпра»
Зеленої лінії:
- «Бориспільська»
- «Харківська»
- «Позняки»
- «Осокорки»
- «Видубичі»
Мережа точок для підзарядки телефонів на станціях метро буде розширюватися.