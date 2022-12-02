ВОЙНА В Украине КАРТА На 19 станціях столичного метро облаштовані точки з USB-зарядками для мобільних

2022-12-02 15:37

На 19 станціях столичного метрополітену облаштовані точки з USB-зарядками, де доступна можливість підзарядити мобільні телефони та інші гаджети.

Знаходяться USB-зарядки на платформах станцій, зокрема:

Червоної лінії:

«Академмістечко»

«Житомирська»

«Нивки»

«Берестейська»

Синьої лінії:

«Теремки»

«Іподром»

«Виставковий центр»

«Васильківська»

«Голосіївська»

«Деміївська»

«Тараса Шевченка»

«Почайна»

«Мінська»

«Героїв Дніпра»

Зеленої лінії:

«Бориспільська»

«Харківська»

«Позняки»

«Осокорки»

«Видубичі»

Мережа точок для підзарядки телефонів на станціях метро буде розширюватися.