ВОЙНА В Украине КАРТА На 19 станціях столичного метро облаштовані точки з USB-зарядками для мобільних

2022-12-02 15:37

На 19 станціях столичного метрополітену облаштовані точки з USB-зарядками, де доступна можливість підзарядити мобільні телефони та інші гаджети.

Знаходяться USB-зарядки на платформах станцій, зокрема:

Червоної лінії:

  • «Академмістечко»
  • «Житомирська»
  • «Нивки»
  • «Берестейська»

Синьої лінії:

  • «Теремки»
  • «Іподром»
  • «Виставковий центр»
  • «Васильківська»
  • «Голосіївська»
  • «Деміївська»
  • «Тараса Шевченка»
  • «Почайна»
  • «Мінська»
  • «Героїв Дніпра»

Зеленої лінії:

  • «Бориспільська»
  • «Харківська»
  • «Позняки»
  • «Осокорки»
  • «Видубичі»

Мережа точок для підзарядки телефонів на станціях метро буде розширюватися. 

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