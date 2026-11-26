ВІЙНА В Україні документ На Київщині запроваджено режим світломаскування - діє щоденно з 21:00 до 05:00

2026-11-26 16:12

У Вишгородській громаді Київської області запроваджено режим світломаскування.

Відповідно до розпорядження міського голови №213, щоденно з 21:00 до 05:00 діє режим часткового або повного затемнення.

Передбачено вимкнення:

▪️ вуличного та декоративного освітлення;

▪️ підсвічування вітрин, вивісок і рекламних конструкцій;

▪️ зовнішнього освітлення під’їздів та прибудинкових територій.

Мешканців закликають щільно завішувати вікна при користуванні освітленням та вимикати зовнішнє освітлення приватних подвір’їв.

Режим світломаскування діятиме до окремого розпорядження.