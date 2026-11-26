У Вишгородській громаді Київської області запроваджено режим світломаскування.
Відповідно до розпорядження міського голови №213, щоденно з 21:00 до 05:00 діє режим часткового або повного затемнення.
Передбачено вимкнення:
▪️ вуличного та декоративного освітлення;
▪️ підсвічування вітрин, вивісок і рекламних конструкцій;
▪️ зовнішнього освітлення під’їздів та прибудинкових територій.
Мешканців закликають щільно завішувати вікна при користуванні освітленням та вимикати зовнішнє освітлення приватних подвір’їв.
Режим світломаскування діятиме до окремого розпорядження.