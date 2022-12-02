ВОЙНА В Украине фото Німеччина передасть Україні 14 наземних безпілотників THeMIS Milrem Robotics

2022-12-02 13:33

Провідний європейський розробник робототехніки та автономних систем Milrem Robotics та німецька оборонна компанія Krauss-Maffei Wegmann (KMW) підписали контракт на постачання в Україну 14 безпілотних наземних апаратів (UGV) THeMIS.

Безпілотники THeMIS Milrem Robotics, які призначені для перевезення поранених та вантажів.

"З 14 транспортних засобів сім будуть призначені для евакуації поранених і будуть поставлені в Україну до кінця цього року. Інші сім, які будуть доставлені у другому кварталі 2023 року, будуть налаштовані на проходження маршруту з корисним навантаженням від французького виробника оборонної техніки CNIM Systèmes Industriels" , - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що закупівлю наземних безпілотників фінансує міністерство оборони Німеччини.