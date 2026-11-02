Німеччина готує спецназ KSK до протидії вторгненню рашистів

Німеччина готує спецназ KSK до можливого конфлікту з росією на східному фланзі НАТО.
Про це повідомляє німецьке видання Bild.
За даними видання, німецькі спецпризначенці тренуються проводити тривалі бойові операції в умовах сильних морозів, протидіяти танкам, артилерії, безпілотникам і засобам радіоелектронної боротьби.
Командир KSK заявив, що підрозділ має виконувати завдання ще до початку просування німецьких танків.
У разі отримання наказу 45-ю танковою бригадою, дислокованою в Литві, бійці KSK зможуть вилетіти зі Штутгарта протягом чотирьох годин.