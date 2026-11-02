Світ Німеччина готує спецназ KSK до протидії вторгненню рашистів

2026-11-02 10:31

Німеччина готує спецназ KSK до можливого конфлікту з росією на східному фланзі НАТО.

Про це повідомляє німецьке видання Bild.

За даними видання, німецькі спецпризначенці тренуються проводити тривалі бойові операції в умовах сильних морозів, протидіяти танкам, артилерії, безпілотникам і засобам радіоелектронної боротьби.

Командир KSK заявив, що підрозділ має виконувати завдання ще до початку просування німецьких танків.

У разі отримання наказу 45-ю танковою бригадою, дислокованою в Литві, бійці KSK зможуть вилетіти зі Штутгарта протягом чотирьох годин.

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