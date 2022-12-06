ВОЙНА В Украине Владимир Зеленский приехал на Донбасс и обратился к защитникам из Славянска

2022-12-06 13:35

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 6 декабря, приехал на Донбасс. Он записал видеоприветствие украинским защитникам из Славянска.

На кадрах видно, что президент стоит рядом со стелой на въезде в Славянск, который находится не так далеко от линии фронта.

"Традиционно я встречаю этот день на передовой с нашими бойцами. Сегодня мы на Донбассе. Зона боевых действий стала больше, борьба тяжелее, а цена выше", - отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что сегодня не просто День Вооруженных сил Украины, а год ВСУ.

"Ваша несокрушимость, а значит наша независимость. Ваша победа и наша благодарность за это. Ваше мужество и наша гордость за это, мы гордимся нашими Сухопутными войсками, нашими Воздушными силами, гордимся Военно-морскими силами, гордимся нашими Силами специальных операций, гордимся нашими Десантно-штурмовыми войсками, гордимся всеми, гордимся Вооруженными силами Украины", - заявил президент.

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Владимир Зеленский приехал на Донбасс и обратился к защитникам из Славянска 2022-12-06 13:35
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Турция готовит к отправке в Украину современные плавучие электростанции 2022-12-06 11:33