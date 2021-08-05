Политика видео Зеленский призвал недовольных жителей Донбасса и Крыма уезжать в Россию - чем опасно это заявление

2021-08-05 13:34

Донбасс никогда не будет русской территорией, поэтому всем, кто симпатизирует России, следует покинуть украинские земли. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления по ТВ.

«Я просто хочу, чтобы я был понят. Я считаю, что если ты живешь сегодня на территории временно оккупированного Донбасса и считаешь, что "наше дело правое — нам в Россию, мы — русские" — это большая ошибка оставаться жить в Донбассе. Это никогда не будет русской территорией», — заявил Зеленский.

Президент также сравнил Крым и Донбасс с Берлинской стеной, и порекомендовал всем, кто «любит Россию» и живет на территории Украины «во имя своих детей и внуков искать себе место в России».

Украинцам же Зеленский порекомендовал «держаться».

«Эта земля все равно будет деоккупирована в любом случае», — заявил он.

По мнению политических экспертов это смелое заявление президента может иметь крайне негативные последствия. Невзирая на то, что оно продитовано исключительно патриотичесими соображениями и фактически повторяет основные тезисы тех, то уже много лет отстаивает суверинитет, териториальную целостность и независимость страны.

Основная проблема в том, полагают аналитики, что те самые жители Донбасса и Крыма, к которым обращался Зеленский, могут воспринять этот спич, как некий сигнал к активным действиям. И, как бы этого не хотелось украинским патриотам, покидать страну они не станут.