Политика Зеленский раскрыл детали готовящихся выборов на оккупированном Донбассе

2019-12-02 10:38 336

Президент Украины в интервью западным СМИ заявил, что позиция Украины по местным выборам в отдельных районах Донецкой и Луганской областей заключается в том, что они могут проходить только по украинскому законодательству.

"Выборы проходят по украинскому законодательству. И украинский закон исключает присутствие людей с оружием. Все украинские партии должны иметь доступ, наблюдатели, журналисты, ОБСЕ, Центральная избирательная комиссия Украины. Если есть вооруженные группировки, ни одна партия не пойдет участвовать в выборах там", - сказал Зеленский в интервью Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazera Wyborcza.

Вопрос контроля над границей с Российской Федерацией, Зеленский назвал "самым сложным вопросом из всех".

"Я говорю им честно: я не согласен с тем, как этот вопрос был решен в Минске. Согласно Минским соглашениям, сначала пройдут выборы, затем контроль над границей", - сказал президент Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

Зеленский отметил, что такова позиция украинцев по данному вопросу, но это не записано в Минских соглашениях. Глава государства также подчеркнул, что эту проблему с противоречием нужно решить.