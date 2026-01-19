Життя У Київській області об’єкти критичної інфраструктури забезпечили резервними генераторами

2026-01-19 12:29

У Київській області об’єкти критичної інфраструктури забезпечені резервними джерелами електропостачання. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

За її словами, для підтримки населення в області розгорнули 456 Пунктів незламності. Також працюють вагони незламності від Укрзалізниці.

Будинки з електроопаленням підключені до генераторів великої потужності, додатково працюють 36 мобільних котелень.

Свириденко повідомила, що уряд обговорив із представниками бізнесу роботу в умовах надзвичайної ситуації в енергетиці. Наразі в області функціонує понад 50 когенераційних установок.

Для спрощення підключення таких установок уряд запустив єдине вікно для бізнесу на платформі Пульс.

Нагадаємо, перед тим мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в столиці залишилося 50 житлових будинків без тепла. Загалом після російської атаки таких будинків у столиці було 6 тисяч.