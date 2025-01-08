ВОЙНА В Украине Командующий Сухопутными войсками ВСУ раскрыл детали о ситуации в 155 ОМБр им. Анны Киевской

2025-01-08 14:39

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый доложил президенту Владимиру Зеленскому о ситуации со 155 ОМБр имени Анны Киевской, которую подготовила Франция. Это подразделение планируют усилить, сообщил командующий в Facebook.

Драпатый напомнил, что формирование и вооружение "с нуля" новой бригады с иностранным партнером происходило впервые и в сжатые сроки - всего за несколько месяцев. Он подчеркнул, что французская сторона полностью выполнила свои обязательства перед Украиной.

"При генерации новой бригады имело место формальное отношение со стороны ответственных лиц: это и ненадлежащее управление и контроль за всем процессом; и ошибки во время комплектования, и не всегда взвешенные решения по управлению личным составом бригады; несовершенное планирование подготовки как в Украине, так и за рубежом; и запоздалая реакция высшего командования на проблемы, возникающие в процессе создания и обретения способностей новой боевой единицей Сухопутных войск", - написал Драпатый.

По его словам, несмотря на все сложности, 155 бригада находится на фронте и удерживает позиции.

Драпатый сообщил, что фокус - на комплектовании бригады опытными офицерами и командирами всех звеньев. Он лично занимается этим вопросом.

Также, по словам командующего, Министерство обороны работает над обеспечением бригады "по максимуму". Новому командиру бригады оказывается поддержка.

Драпатый также прокомментировал ситуацию с СОЧ в бригаде. Он отметил, что "ситуация непростая", а главный вызов - низкая эффективность и мотивация командиров среднего звена, непосредственно управляющих людьми.