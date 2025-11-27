ВІЙНА В Україні На Львівщині ДБР розкрило схему багатомільйонних махінацій під час закупівлі генераторів для віськових

2025-11-27 13:37

У Львівській області командування однієї з військових частин "заробило" понад 10 млн грн під час закупівлі генераторів для потреб військовослужбовців. Про це повідомило ДБР.

Вказано, що до схеми були причетні командир військової частини, начальник інженерної служби та цивільна співучасниця, яка допомагала реалізувати оборудку.

"Службові особи у змові з підприємницею уклали договір на закупівлю 133 генераторів. Їх реальна ринкова вартість становила майже 7 млн грн, однак посадовці придбали обладнання у 2,5 рази дорожче – за понад 17 млн грн. Таким чином 10,2 млн грн державних коштів було безпідставно перераховано постачальнику та привласнено. Надалі ці кошти провели через підставні фірми та розділили між учасниками схеми", – йдеться у повідомленні.

Усім трьом фігурантам повідомили про підозру за таттею про привласнення майна в особливо великих розмірах, вчинене групою осіб із використанням службового становища (ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає до 12 років ув’язнення.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Військовослужбовців відсторонено від посад.