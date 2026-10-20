ВІЙНА В Україні Володимир Зеленський зателефонував держсекретарю США Марко Рубіо з приводу відновлення поставок ракет та роботи Starlink

2026-10-20 11:34

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з державним секретарем США Марко Рубіо.

Сторони обговорили потреби України в перехоплювачах балістичних ракет, ранньому попередженні про російські балістичні атаки та відновленні Starlink/Starshield.

Про це Зеленський повідомив у вівторок, 20 жовтня, у Telegram.



"Говорив з Марко Рубіо, і це було предметно - по тих питаннях, які мають значення.

Вдячний за готовність допомогти та ясну позицію", - прокоментував глава держави розмову.



За словами Зеленського, серед ключових питань - забезпечення України засобами перехоплення балістичних ракет, необхідними для захисту життя людей.

Також ішлося про завчасне попередження щодо російських балістичних ударів і відновлення Starlink/Starshield.



Зеленський наголосив, що ці питання розглядають на тлі дипломатичних зусиль України, спрямованих на завершення війни та припинення вбивств людей.



Президент також повідомив, що домовився з Рубіо невдовзі знову зв’язатися, щоб обмінятися актуальною інформацією.

Він подякував держсекретарю США за конструктивну розмову та готовність допомогти Україні.



Нагадаємо, президент Володимир Зеленський сьогодні прибуде до столиці Норвегії для переговорів щодо війни в Україні та безпеки Європи.





