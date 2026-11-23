ВІЙНА В Україні Володимир Зеленський підтвердив удари ЗСУ поблизу берегів Лівії по російському корвету

2026-11-23 12:36

Президент Володимир Зеленський підтвердив удари ЗСУ поблизу берегів Лівії по російському корвету Меркурій, бойовому вертольоту Ка-27 та суховантажу MV ANGARA, який перевозив зброю. Про це глава держави написав у Telegram у понеділок, 23 листопада.

"Взірцева наша українська операція у відповідь на російську війну. Дякую воїнам Служби безпеки України та всіх наших Сил оборони України, які були задіяні для виконання цих завдань. Вчора й сьогодні детально отримував доповіді щодо кроків в операції - визначені цілі досягнуто", - написав він.

Зеленський зазначив, що операція відбулася поблизу берегів Лівії.

"Наші воїни задіяли сім морських дронів українського виробництва. Попри всі намагання ворога протидіяти був затоплений російський корвет Меркурій, і це один із найновіших їхніх кораблів, його прийняли на озброєння вже у час повномасштабної війни у 2023 році. Разом із корветом був знищений також і бойовий вертоліт Ка-27. Другою нашою ціллю став російський суховантаж MV ANGARA, який ворог використовував для перевезення зброї. Результат - уражено. Продовжуємо операції у визначених акваторіях", - заявив президент.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що у порту Бенгазі в Лівії стався вибух на корветі військово-морського флоту РФ Меркурій. За інформацією ЗМІ, корвет супроводжував пов'язані з Росією судна, які перевозили військові вантажі.