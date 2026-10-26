Політика Президент вніс до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації до 29 січня 2027 року

2026-10-26 12:36

Президент України Володимир Зеленський 26 жовтня вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на три місяці - до 29 січня 2027 року.

Відповідні документи передбачають затвердження указів президента про продовження строків їхньої дії.

Згідно з чинним рішенням, воєнний стан в Україні діє до 31 жовтня. Законопроєкт №16182 пропонує продовжити його до 29 січня 2027 року. На такий самий строк пропонують продовжити і загальну мобілізацію.

Це може стати 21-м продовженням воєнного стану та мобілізації від початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.

Верховна Рада може розглянути законопроєкти вже цього тижня, під час пленарних засідань.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський готовий до мирної угоди, яка передбачає замороження війни на нинішній лінії фронту. Проте він додав, що Україна не погодиться визнати, що "тимчасово окупована територія стала російською".