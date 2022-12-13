ВОЙНА В Украине Лидер группы Антитела Тарас Тополя заявил, что скоро оккупантов ждет полное поражение

2022-12-13 15:37

Фронтмен группы Антитела Тарас Тополя, который с начала полномасштабного российского вторжения пошел парамедиком на фронт, предположил, когда закончится война. Об этом он сообщил в интервью 24 каналу.

Так, музыкант уверен, что в скором времени россиян ждет полное поражение.

"Украинцам нужно готовиться к развалу россии, к образованию новых политико-территориальных единиц на ее территории. Украинцам нужно готовиться к рассвету порабощенных народов, взятых под иго Советским Союзом и, наконец, благодаря нашему сопротивлению, получили шанс стать независимыми и начать свой свободный самостоятельный путь. Украинцам нужно готовиться к репарациям, к смене политического режима в россии", - сказал он.

При этом Тарас Тополя отметил, что украинцам нужно сплотиться, ведь после окончания войны ждет много работы.

"Украинцам нужно готовиться решать свои внутренние проблемы, потому что после войны многие измененные войной люди вернутся в мирную жизнь и им нужно будет помочь найти себя в этой мирной жизни", - подытожил артист.

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