Життя Тарас Тополя зізнався, що після скандалу з інтимним відео його екс-дружини став жертвою шахраїв

2026-01-21 14:40

Соліст гурту Антитіла Тарас Тополя заявив, що став жертвою шахраїв, які після скандалу з інтимним відео його колишньої дружини Олени продовжують тероризувати його оточення.

У своєму фотоблозі артист повідомив, що невідомі особи почали телефонувати та писати його друзям і близьким, видаючи себе за нього. За словами Тополі, дзвінки надходять переважно вночі та рано-вранці з незнайомих номерів.

"Моїм друзям цієї ночі й рано вранці з невідомих номерів почали з надходити телефонні дзвінки, а також надсилатися повідомлення, нібито від мого імені. Наголошую всім, хто має мій номер, він не змінився. Телефонні дзвінки, повідомлення, будь-які файли з інших номерів, нібито від мене ігноруйте. Це шахраї" - заявив співак.

Як доказ Тарас Тополя оприлюднив скриншот із номером, з якого, за його словами, телефонували зловмисники. Він також наголосив, що не має жодного стосунку до цих дзвінків і закликав усіх ретельно перевіряти інформацію.

Нагадаємо, 19 січня українська співачка Олена Тополя публічно заявила, що стала жертвою шантажу: невідомі погрожували оприлюднити інтимне відео з її участю. Артистка звернулася до правоохоронних органів, після чого ситуація набула широкого розголосу в медіа та соцмережах.

Згодом у поліції повідомили про затримання чоловіка, якого підозрюють у шантажі виконавиці. Правоохоронці зазначили, що слідчі дії тривають, а всі обставини справи встановлюються в межах кримінального провадження.