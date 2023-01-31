ВОЙНА В Украине фото Участникам группы Антитела вручили медали за защиту Киевской области

2023-01-31 11:45

Участникам украинской группы Антитела вручили медали за защиту Киевской области от захватчиков и выполнение боевых задач в Ирпене. Об этом музыканты сообщили в Instagram.

Так, фронтмена коллектива Тараса Тополю, клавишника Сергея Вусика, гитариста Дмитрия Жолудя наградили медалью "Честь. Слава. Держава".

Также приказом Министра обороны Алексея Резникова отдельно наградили Сергея Вусика "Знаком пошани" за военную доблесть и "значительный личный вклад в развитие, развитие и обеспечение жизнедеятельности Вооруженных Сил Украины, достижение высоких показателей в военной сфере и безупречную добросовестную службу".

"От общества города Киева - за мужество, патриотизм и высокую гражданскую позицию. Четкая и смелая гражданская позиция на протяжении всех лет войны, сотни спасенных жизней, добросовестная служба в обороне родных окрестностей Киева и защита страны на севере Харьковщины",- добавляют представители группы.