ВОЙНА В Украине В беларуси три батальона получили задание выдвинуться на границу с Украиной – Наев

2022-12-24 09:00



В Беларуси мотострелковый и два танковых батальона получили задачу выдвинуться в районы, граничащие с государственной границей Украины.

Как сообщил командующий Объединенных Сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, украинские войска отработали мероприятия по обороне северных границ.

Накв заявил, что во время учений беларусские и российские войска отрабатывают действия наступательного характера.

"На территории Беларуси начата проверка подразделений 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии. В частности, мотострелковый батальон и два танковых батальона получили задачу выдвинуться в районы, граничащие с государственной границей Украины", – отметил Наєв.

В свою очередь, на территории Киевской области на одном из важных государственных объектов критической инфраструктуры состоялась тренировка с подразделениями, осуществляющими охрану и оборону указанного объекта.

"Слаженные и четкие действия защитников показали их готовность к адекватному противодействию в случае, если враг будет пытаться осуществить захват этого объекта", – подчеркнул генерал.

Наступление России из Беларуси - что надо знать

Россия начала демонстративно стягивать войска на беларусско-украинскую границу в начале декабря. Однако данных о подготовке к крупной операции ВС РФ на севере пока нет.

Институт изучения войны не исключает, что Россия активизировала маневры своих войск в соседней стране, чтобы отвлечь украинские силы от другого готовящегося удара – возможно, в Луганской или Харьковской области. Аналитики оценивают вторжение РФ из Беларуси как маловероятное, но реальное.

Вместе с тем ни в украинском Генштабе, ни в НАТО не сомневаются, что Россия все же сделает попытку еще одного крупного наступления.