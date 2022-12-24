В Беларуси мотострелковый и два танковых батальона получили задачу выдвинуться в районы, граничащие с государственной границей Украины.
Как сообщил командующий Объединенных Сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, украинские войска отработали мероприятия по обороне северных границ.
Накв заявил, что во время учений беларусские и российские войска отрабатывают действия наступательного характера.
"На территории Беларуси начата проверка подразделений 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии. В частности, мотострелковый батальон и два танковых батальона получили задачу выдвинуться в районы, граничащие с государственной границей Украины", – отметил Наєв.
В свою очередь, на территории Киевской области на одном из важных государственных объектов критической инфраструктуры состоялась тренировка с подразделениями, осуществляющими охрану и оборону указанного объекта.
"Слаженные и четкие действия защитников показали их готовность к адекватному противодействию в случае, если враг будет пытаться осуществить захват этого объекта", – подчеркнул генерал.
Наступление России из Беларуси - что надо знать
Россия начала демонстративно стягивать войска на беларусско-украинскую границу в начале декабря. Однако данных о подготовке к крупной операции ВС РФ на севере пока нет.
Институт изучения войны не исключает, что Россия активизировала маневры своих войск в соседней стране, чтобы отвлечь украинские силы от другого готовящегося удара – возможно, в Луганской или Харьковской области. Аналитики оценивают вторжение РФ из Беларуси как маловероятное, но реальное.
Вместе с тем ни в украинском Генштабе, ни в НАТО не сомневаются, что Россия все же сделает попытку еще одного крупного наступления.