ВОЙНА В Украине В беларуси три батальона получили задание выдвинуться на границу с Украиной – Наев

2022-12-24 09:00

 


В Беларуси мотострелковый и два танковых батальона получили задачу выдвинуться в районы, граничащие с государственной границей Украины.

Как сообщил командующий Объединенных Сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, украинские войска отработали мероприятия по обороне северных границ.

Накв заявил, что во время учений беларусские и российские войска отрабатывают действия наступательного характера.

"На территории Беларуси начата проверка подразделений 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии. В частности, мотострелковый батальон и два танковых батальона получили задачу выдвинуться в районы, граничащие с государственной границей Украины", – отметил Наєв.

В свою очередь, на территории Киевской области на одном из важных государственных объектов критической инфраструктуры состоялась тренировка с подразделениями, осуществляющими охрану и оборону указанного объекта.

"Слаженные и четкие действия защитников показали их готовность к адекватному противодействию в случае, если враг будет пытаться осуществить захват этого объекта", – подчеркнул генерал.

Наступление России из Беларуси - что надо знать

Россия начала демонстративно стягивать войска на беларусско-украинскую границу в начале декабря. Однако данных о подготовке к крупной операции ВС РФ на севере пока нет.

Институт изучения войны не исключает, что Россия активизировала маневры своих войск в соседней стране, чтобы отвлечь украинские силы от другого готовящегося удара – возможно, в Луганской или Харьковской области. Аналитики оценивают вторжение РФ из Беларуси как маловероятное, но реальное.

Вместе с тем ни в украинском Генштабе, ни в НАТО не сомневаются, что Россия все же сделает попытку еще одного крупного наступления.

subscriber subscriber

Еще по теме

роССияне под Бахмутом за три месяца заняли 192 кв. км. — ISW

2022-12-21 21:30

В беларуси россияне везут технику и оккупантов к границе с Украиной, - "Белорусские Гаюн"

2022-12-20 21:00

В беларуси заявили, что завершили проверку боеготовности войск

2022-12-19 22:00

путин едет к лукашенко на фоне разговоров о нападении из беларуси

2022-12-17 19:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Украинцы смогут получить сразу две надбавки к пенсии: кого коснется

2022-12-24 13:00

Будут делать все, чтобы оставить без света: Шмыгаль озвучил важное заявление

2022-12-24 12:00

Накануне Рождества в Украине подорожала валюта: обнародован свежий курс

2022-12-24 11:00

В Китае заявили, что не хотят "выбирать между друзьями" Украиной и рф

2022-12-24 10:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Украинцы смогут получить сразу две надбавки к пенсии: кого коснется 2022-12-24 13:00
Будут делать все, чтобы оставить без света: Шмыгаль озвучил важное заявление 2022-12-24 12:00
Накануне Рождества в Украине подорожала валюта: обнародован свежий курс 2022-12-24 11:00
В Китае заявили, что не хотят "выбирать между друзьями" Украиной и рф 2022-12-24 10:00