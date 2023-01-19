ВОЙНА В Украине В Украине появился первый поезд Интерсити, в котором установлены терминалы Starlink

2023-01-19 08:26

В Украине появился первый поезд Интерсити+, в котором установлены терминалы Starlink. До конца года будут подключены все поезда этого типа, сообщают министр цифровой трансформации Михаил Федоров и Укрзализныця.

"Мы партизанскими методами оборудовали Старлинками один поезд Интерсити и катали его на разных маршрутах более 100 дней", – заявили в УЗ.

Результаты тестирования показали, что доступность на маршруте составляет 97%, а стабильная скорость до 100 Мбит/с.

"Кстати, в течение года интернет от Старлинк появится во всех поездах Интерсити+. Команда Минцифры уже передала УЗ 450 терминалов. В следующем месяце доставим еще одну партию. Чтобы путешествуя, вы могли работать, смотреть сериалы и общаться с родными", – отметил Федоров.

Напомним, на днях Украина получила еще 8 тысяч терминалов Starlink от Польши. Их общее количество достигло 30 тысяч.