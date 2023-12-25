ВОЙНА В Украине Глава Минцифры отреагировал на новые слухи о рассылке повесток через приложение Дія

2023-12-25 13:32

Минцифры на фоне новых слухов заявило, что повесток для военнообязанных на платформе госуслуг Дія не будет никогда. Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своем Telegram-канале.

"В следующем году будет 1 млн дронов. Повесток у Дії не будет никогда. И только так", - написал он.

Напомним, по словам президента Владимира Зеленского, со стороны военных поступило предложение дополнительно мобилизовать 450-500 тысяч человек. Вопрос обсуждался на Ставке верховного главнокомандующего.

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