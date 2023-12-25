Глава Минцифры отреагировал на новые слухи о рассылке повесток через приложение Дія

Минцифры на фоне новых слухов заявило, что повесток для военнообязанных на платформе госуслуг Дія не будет никогда. Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своем Telegram-канале.
"В следующем году будет 1 млн дронов. Повесток у Дії не будет никогда. И только так", - написал он.
Напомним, по словам президента Владимира Зеленского, со стороны военных поступило предложение дополнительно мобилизовать 450-500 тысяч человек. Вопрос обсуждался на Ставке верховного главнокомандующего.