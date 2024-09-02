ВОЙНА В Украине На временно оккупированных территориях враг пытается через детей узнавать информацию о проукраинском движении

2024-09-02 10:27

На временно оккупированных россиянами территориях Украины захватчики провели семинар для учителей, на котором их учили как выявлять детей, потенциально поддерживающих свою родную страну. Об этом в сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).



"В циничном стиле оккупанты назвали это "девиантным поведением"", - говорится в сообщении.



По данным информационного ресурса, учителей учили куда обращаться, если они обнаружили "не лояльных детей", а также как через них выходить на их родителей.



В ЦНС резюмировали, что враг фактически планирует через детей узнавать информацию о проукраинском движении на ВОТ.



"Враг не понимает, что таково большинство населения на временно оккупированных территориях" - отметил информационный ресурс.