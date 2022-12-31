ВОЙНА В Украине Что нельзя дарить на Новый год 2023, чтобы не навлечь беду

2022-12-31 22:00

 

В новогоднюю ночь принято дарить подарки близким людям. Это уже стало главной традицией праздника. Однако некоторые подарки категорически нельзя дарить в год Черного Кролика.

Что не стоит дарить, чтобы не навлечь беду

Новый 2023 нужно встретить в семейном кругу. В год Кролика следует отказаться от роскошных и дорогих подарков и шумных вечеринок.

Что нельзя дарить

Подарки стоит дарить только те, которые пригодятся человеку в быту, на работе или на каждый день. На них не стоит тратить много денег.

Категорически запрещено на Новый год 2023 дарить:

  • шампунь;
  • гель для душа;
  • крем;
  • духи;
  • часы;
  • свечи;
  • зеркала;
  • полотенца;
  • столовые приборы;
  • бритвы;
  • одежду красного и оранжевого цвета;
  • домашних животных;
  • деньги.

Также желательно выбирать символические подарки, чтобы был изображен Кролик. К примеру, носки, посуду и даже букет из моркови может стать хорошим и полезным подарком в новогоднюю ночь.

Самое главное, чтобы задобрить Кролика, подарки нужно дарить от души.

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