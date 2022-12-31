ВОЙНА В Украине Что нельзя дарить на Новый год 2023, чтобы не навлечь беду

2022-12-31 22:00

В новогоднюю ночь принято дарить подарки близким людям. Это уже стало главной традицией праздника. Однако некоторые подарки категорически нельзя дарить в год Черного Кролика.

Что не стоит дарить, чтобы не навлечь беду

Новый 2023 нужно встретить в семейном кругу. В год Кролика следует отказаться от роскошных и дорогих подарков и шумных вечеринок.

Что нельзя дарить

Подарки стоит дарить только те, которые пригодятся человеку в быту, на работе или на каждый день. На них не стоит тратить много денег.